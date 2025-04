Im vergangenen Jahr waren ältere Autofahrer – die Statistik zählt hierzu alle ab 65 Jahren – an jedem vierten Unfall (genau 24,9 Prozent) in Thüringen beteiligt. Während die Zahl der Verkehrsunfälle nur minimal (plus 0,2 Prozent) stieg, registriert die am Montag vorgestellte Unfallstatistik bei Unfällen mit Beteiligung von Verkehrsteilnehmern ab 65 Jahren ein Plus von 4,1 Prozent. Innenminister Georg Maier zeigte sich angesichts dieses Anstiegs besorgt – vor allem, weil 8902 Unfälle beziehungsweise 70,6 Prozent auch von den älteren Fahrern verursacht worden seien.