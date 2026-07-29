Minigolf und Kletterpark: Oberhof lohnt sich auch im Sommer

Der Thüringer Wintersportort schlechthin kann auch Sommer. Wer in den Sommerferien einen Tagesausflug im Thüringer Wald plant, kommt um Oberhof schlichtweg nicht mehr drumherum. Nicht zuletzt bietet alleine der Golfkletterpark mehr als eine Möglichkeit, seine Zeit im Freien zu verbringen. Die Anlage an der Dr.-Curt-Weidhaas-Straße verbindet direkt mehrere Freizeitangebote, sodass Familien mit unterschiedlichen Interessen nicht gleich mehrere Ausflugsziele ansteuern müssen – alles ist an einem Punkt.