Minigolf und Kletterpark: Oberhof lohnt sich auch im Sommer

90 Kletterübungen, 18 Adventuregolf-Bahnen und jede Menge Bewegung an der frischen Luft. Warum sich Oberhof nicht nur im Winter lohnt.
Der Thüringer Wintersportort schlechthin kann auch Sommer. Wer in den Sommerferien einen Tagesausflug im Thüringer Wald plant, kommt um Oberhof schlichtweg nicht mehr drumherum. Nicht zuletzt bietet alleine der Golfkletterpark mehr als eine Möglichkeit, seine Zeit im Freien zu verbringen. Die Anlage an der Dr.-Curt-Weidhaas-Straße verbindet direkt mehrere Freizeitangebote, sodass Familien mit unterschiedlichen Interessen nicht gleich mehrere Ausflugsziele ansteuern müssen – alles ist an einem Punkt.
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Ein Tipp für Zwischendurch: Wie das Wetter direkt beim Golfkletterpark in Oberhof ist, können Unternehmungswillige jederzeit auf der Live-Webcam bequem von zu Hause aus ansehen: >>>HIER KLICKEN<<<
Den größten Teil der Anlage nimmt dabei der Kletterpark ein. Auf drei Ebenen in bis zu 15 Metern Höhe stehen rund 90 Übungen zur Verfügung. Anders als in vielen Kletterparks gibt es keine fest vorgeschriebenen Parcours.
Wer höher hinaus will, findet ebenso passende Herausforderungen wie diejenigen, die sich zunächst langsam an das Thema herantasten möchten. Auch für jüngere Kinder gibt es ein eigenes Angebot. Im Kikaninchen-Parcours können Drei- bis Siebenjährige klettern, balancieren und erste Erfahrungen in luftiger Höhe sammeln. Erwachsene begleiten die Kinder dabei vom Boden aus.
Eine Alternative zum Klettern findet sich gleich in der Nachbarschaft … obwohl, das stimmt nicht ganz. Immerhin ist der Adventuregolfplatz sogar auf demselben Gelände zu finden. 18 Löcher hat der Minigolfplatz auf insgesamt 3000 Quadratmetern. Die Bahnen sind naturnah gestaltet und greifen Motive aus der Region sowie vom Rennsteig auf. Auch so manches Oberhof-Motiv findet sich bekanntermaßen auf den Bahnen.
Da jeder in seinem eigenen Tempo spielen kann, eignet sich das Angebot für Familien ebenso wie für kleinere Gruppen. Mit steigender Zahl werden die Herausforderungen natürlich immer komplizierter und schwerer zu meistern. Dennoch bietet sich ein kleiner Praxistipp an: Nicht jeder muss zeitgleich an Bahn Nummer 1 beginnen.
Wer sich nicht gegenseitig im Weg stehen möchte, kann beispielsweise auf einer späteren Bahn beginnen und die vorigen drei oder vier Herausforderungen dann einfach am Ende nachholen – das bietet sich vor allem an, wenn kleinere Gruppen eine größere vor sich haben.
Wer zwischendurch etwas Abwechslung sucht, kann außerdem die Riesenschaukel nutzen. Zwei Personen schwingen dabei gleichzeitig durch die Luft. Hinzu kommt mit dem „Freedrop“ ein Sprungerlebnis, das insbesondere ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene anspricht.
Praktisch für längere Aufenthalte: Direkt an der Anlage gibt es einen Biergarten mit Panorama-Terrasse sowie gastronomische Angebote. So lässt sich der Ausflug auch mit einer Mittagspause oder einem Imbiss verbinden, ohne das Gelände verlassen zu müssen. Aktuelle Öffnungszeiten und Ticketinformationen sind online abrufbar.
Mit sieben Mann auf einem Fahrrad
Wer lieber gemeinsam unterwegs sein möchte und etwas vom Thüringer Wald sehen will, der muss ein paar Kilometer weiter. Beim selben Anbieter, aber am Südhang des Thüringer Waldes in Sonneberg, gibt es die Möglichkeit, sogenannte „Conference-Bikes“ zu mieten.
Die Teilnehmer sitzen dabei im Kreis und treten zusammen in die Pedale. Insgesamt stehen vier dieser Fahrräder zur Verfügung, auf denen jeweils bis zu sieben Personen Platz finden. Geradelt wird dann entweder bei einer geführten Tour mit einem Guide oder komplett auf eigene Faust – Routenempfehlungen erhalten Teilnehmer dann bei der Übergabe der ungewöhnlichen Fahrräder in der Schönen Aussicht in Sonneberg. Bis zum 13. September einen Ferienrabatt von zehn Prozent. Die dreistündige Miete eines Conference-Bikes kostet damit 225 Euro. Anfragen sind für dieses Angebot möglich unter: 03675 406804 oder info@outdoor-inn.de.
Golfkletterpark
Öffnungszeiten Täglich von 10 bis 18 Uhr
Teamevents sind auf Nachfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich
Parkmöglichkeiten befinden sich direkt vor Ort
Anschrift: Dr.-Curt-Weidhaas-Str. 1 in 98559 Oberhof