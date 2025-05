„Ich bin der Langhaarige“, verkündete Steffen Taflo, seit kurzem Chef des Strandbades in Breitungen, griff sich einen Schläger und lochte den kleinen Ball ein. Seine beiden Teamkameraden Michael Pfaff und Christoph Müller staunten. Beide tragen ähnliche Frisuren wie Taflo. Daher rührte auch der Mannschaftsname „Haarscharf“. So mancher Ball führte aber leider auch haarscharf am Loch vorbei. Die drei nahmen es mit Humor.