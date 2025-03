Beste Servicequalität in Unterfranken

Am höchsten war die Servicequalität für Bahnfahrer demnach in Unterfranken: Mit dem Höchstwert von 100 Punkten im Ranking blieb die Kahlgrundbahn der DB Regio zwischen Schöllkrippen und Hanau Tabellenführer. Nicht in die Bewertung einbezogen wird im Servicequalitätsranking aber ein für viele Bahnfahrer besonders bedeutendes Problem: die Pünktlichkeit der Züge. Die wird von der BEG in einer separaten Auswertung erfasst.