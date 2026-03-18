Mindestens fünf Verletze: Unbekanntes Duo versprüht Reizgas in Bus mit 60 Fahrgästen

Erlenbach am Main (dpa/lby) - Unbekannte haben in einem Linienbus mit rund 60 Fahrgästen in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) Reizgas versprüht. Mindestens fünf Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Als das Reizgas am Dienstagmittag versprüht wurde, handelte der 49-jährige Busfahrer den Angaben zufolge schnell und stoppte den Bus. Ein Großteil der Fahrgäste, darunter die mutmaßlichen Täter, stieg aus.