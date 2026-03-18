 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Unbekanntes Duo versprüht Reizgas in Bus mit 60 Fahrgästen

Mindestens fünf Verletze Unbekanntes Duo versprüht Reizgas in Bus mit 60 Fahrgästen

Mitten während der Fahrt: Zwei Unbekannte versprühen Reizgas im voll besetzten Bus. Nun sucht die Polizei nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Mindestens fünf Verletze: Unbekanntes Duo versprüht Reizgas in Bus mit 60 Fahrgästen
1
Mehrere Menschen klagen über Beschwerden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Erlenbach am Main (dpa/lby) - Unbekannte haben in einem Linienbus mit rund 60 Fahrgästen in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) Reizgas versprüht. Mindestens fünf Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Als das Reizgas am Dienstagmittag versprüht wurde, handelte der 49-jährige Busfahrer den Angaben zufolge schnell und stoppte den Bus. Ein Großteil der Fahrgäste, darunter die mutmaßlichen Täter, stieg aus.

Nach der Werbung weiterlesen

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den beiden mutmaßlichen Tätern um einen etwa 25-Jährigen und eine etwa 20-Jährige. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.