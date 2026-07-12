- Ausländische Opfer: Ob sich unter den Toten und Verletzten auch Touristen oder ausländische Staatsangehörige befinden, ist weiterhin unklar - trotz der internationalen Bekanntheit des nahe gelegenen Chatuchak-Marktes.

- Der Zustand der Verletzten: Wie viele Verletzte es genau gibt und wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt.