Minderheitenrechte Landtag weist AfD-Kritik an Landtagsdirektor zurück

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtagsverwaltung hat den Vorwurf von AfD-Fraktionschef Björn Höcke, sie beschneide Oppositionsrechte seiner Fraktion in Untersuchungsausschüssen, zurückgewiesen. "Von einer Beschneidung der Verfahrens- oder Oppositionsrechte der Fraktionen kann ...keine Rede sein", erklärte die Landtagsverwaltung in Erfurt. Höcke hatte am Freitag angekündigt, seine Fraktion strenge eine Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landtagsdirektor Jörg Hopfe an. Grund sei eine nach Meinung der AfD-Fraktion gegen die Thüringer Verfassung gerichtete Amtsführung von Hopfe.