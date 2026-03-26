Die zwei Worte „Bühne frei“ hatten für die Laienschauspieler der Milzer „Storchenbühne“ eine doppelte Bedeutung, denn wegen der verschiedenen Veranstaltungen vom Karneval über Seniorennachmittag und Puppentheater bis zum Storchennest-Basar mussten sie sich mit ihren Bühnenproben in Geduld üben. So gab es in den vergangenen beiden Wochen vor der Premiere einen wahren Probenmarathon. Selbst die Milzer Dorffunkies sprachen scherzhaft davon, dass im Kulturhaus sogar Feldbetten aufgestellt wurden, damit die Schauspieler gar nicht erst nach Hause gehen mussten.