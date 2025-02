Wer da meinte, bei der Dämmerfastnacht ist er beizeiten daheim, dem dämmerte es spätestens in der Pause, dass es nicht so sein wird. Denn auch diese Karnevalssitzung ließ es in den sechs Stunden an nichts fehlen. Das galt für die bunte Programmmischung von Garde- und Showtanz, Büttenreden, Sketchen, Gesang und Film ebenso wie für die Verpflegung durch das Küchen-, Ausschank- und Bedienteam. Schließlich ging die Sitzung über die Abendbrotzeit bis in den späten Abend hinein. Den äußeren Rahmen komplettierten die Jungs vom Bühnenteam sowie das „Dreigestirn Ress“ und Visiotec Milz, die für eine hervorragende Licht- und Tontechnik sorgten.