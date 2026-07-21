Die im Sommer neugegründete Spielgemeinschaft Haina/Milz hat einen neuen Trainer. Mit Oliver Lehnert aus Eishausen übernimmt ein Wunschkandidat die Grabfelder Jungs. Der lizenzierter Übungsleiter wurde im Rahmen eines Mannschaftsabends offiziell vorgestellt; dann gab es den Trainingsauftakt für die neue Spielserie. Thomas Hummel, 1. Vorstand beim Hainaer SV, ist optimistisch: „Wir hatten uns im Austausch mit Milz darauf verständigt, einen neuen Trainer fern von den beiden Teams zu akquirieren. Dies ist uns mit Oliver Lehnert gelungen. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns über seine Zusage und auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Eigentlich waren wir schon seit der Winterpause im gemeinsamen Austausch. Und in der neuen Konstellation sind wir nun übereingekommen“, so der HSV-Vorstand. Wir haben mal bei Oliver Lehnert nachgefragt: