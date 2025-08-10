Für Matthias Grünert ist Orgelspiel auch nach den vielen Jahren, die er schon als Kantor wirkt, immer noch eher Leidenschaft als Arbeit. Warum sonst würde er innerhalb von zwei Tagen sechs Konzerte geben. Zwei Stunden an einer Orgel sitzen, dann die Fahrt in den nächsten Ort und erneut ein weiteres Konzert. So am Freitag zunächst in der Friedenskirche in Belrieth (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und danach in der Magdalenenkirche in Milz. Am Tag darauf gleich vier Konzerte – in Eishausen, Alsleben, Findelberg und Oberstreu.