Wie üblich wird es zudem im Laufe des Jahres etliche Aktionen am und um den Radweg geben. So findet am Sonntag, 13. April, in unmittelbarer Nähe der Hilderser Frühlingsmarkt statt. Am Sonntag, 27. April, veranstaltet die Gemeinde Hofbieber zusammen mit dem Radteam Elters das Frühlingsfest am ehemaligen Bahnhof Bieberstein. Vom 25. Mai bis 14. Juni 2025 nimmt der Landkreis Fulda an der Aktion Stadtradeln teil, ebenso die Kommunen Petersberg, Hofbieber und Hilders.