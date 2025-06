Erfurt/Leipzig (dpa/th) - Mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht will sich Thüringen gegen die alleinige Zahlungspflicht für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben wehren. Das Gericht in Leipzig hat dazu am Donnerstag (9.00 Uhr) eine mündliche Verhandlung angesetzt. Es geht darum, ob Thüringen weiterhin die Millionenkosten für die Sanierung der Umwelt-Altlasten der Kali-Industrie tragen – oder sich auch der Bund beteiligen muss.