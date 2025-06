Millionenstreit Kali-Kosten: Thüringen klagt beim Bundesverwaltungsgericht

Warum Kummer in Leipzig dabei ist

Kummer will bei der Verhandlung über die Klage des Landes in Leipzig dabei sein - auch, um deutlich zu machen, "welche Bedeutung das Verfahren für Thüringen hat". Die Kosten für die Sicherungsarbeiten hauptsächliche in den seit Jahrzehnten stillgelegten Gruben Springen und Merkers im Wartburgkreis bezifferte der Minister auf 16 bis mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr. Die Zahlungen aus der Landeskasse gehen an den Bergbaukonzern Kali+Salz mit Hauptsitz in Kassel, der die Sicherung übernimmt.