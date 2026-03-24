Selten wohl waren bislang so viele Menschen gleichzeitig auf dem Gelände der Kläranlage am Ortrand von Bibra wie am Dienstagnachmittag. Der Grund: Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Übergabe eines Fördermittelbescheides an gleicher Stelle durch Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert an René Schleicher, Werkleiter des Kommunalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes (KWA) Meininger Umland als Bauherr für die umfassende Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage stand nun der symbolische Spatenstich zum Beginn der Bauarbeiten an.
Millionenschweres Abwasser Baustart an der Kläranlage Bibra
Tino Hencl 24.03.2026 - 21:07 Uhr