Selten wohl waren bislang so viele Menschen gleichzeitig auf dem Gelände der Kläranlage am Ortrand von Bibra wie am Dienstagnachmittag. Der Grund: Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Übergabe eines Fördermittelbescheides an gleicher Stelle durch Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert an René Schleicher, Werkleiter des Kommunalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes (KWA) Meininger Umland als Bauherr für die umfassende Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage stand nun der symbolische Spatenstich zum Beginn der Bauarbeiten an.