Millionenschaden Weniger Falschgeld - doch Verbraucher müssen wachsam bleiben

Noch gewaltiger ist die Summe, die internationale Fahnder bei einer Aktion in 18 Ländern im Jahr 2025 sicherstellten: 1,2 Milliarden Euro Falschgeld kam dabei zusammen, wie die europäische Polizeibehörde Europol vor gut zwei Wochen mitteilte. Die Blüten kamen per Post: Euro, Dollar, britische Pfund, Schweizer Franken. Die Fahnder fingen binnen sechs Monaten 79 Falschgeld-Pakete ab, mehr als 90 Prozent der Lieferungen stammten laut Europol aus China.

Bei Verdacht: Falschgeld keinesfalls weitergeben

Wer trotz aller Vorsicht doch mal einen gefälschten Schein untergejubelt bekommt, hat Pech gehabt: Falschgeld wird nicht ersetzt, wer es annimmt, bleibt auf dem Schaden sitzen. Man sollte allerdings auch nicht versuchen, die Blüten schnell noch jemand anderem anzudrehen. Denn dies ist eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet wird. Gefälschte Banknoten sollten bei Polizei oder Banken abgegeben werden.