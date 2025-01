Elsenfeld (dpa/lby) - Eine Recyclinghalle in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) in Unterfranken steht in Flammen. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bahnverkehr ist vorerst unterbrochen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten gingen am Morgen weiter.