Wied ie Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Montagmorgen gegen 04.40 Uhr zu einem Brand in der Friedrich-Ebert-Straße alamiert. Ein Feuerwehrgerätehaus ist in Vollbrand geraten. Mehrere Anwohner aus umliegenden Wohnhäusern wurden vorsorglich evakuiert. Diese konnten im weiteren Verlauf in ihre Häuser zurückkehren. Aufgrund von Löscharbeiten ist die Goethestraße momentan gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei liegt der entstandene Sachschaden in Millionenhöhe. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.