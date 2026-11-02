Seit Ende Juli wird die schadhafte B62-Brücke zwischen Sorga und Friedewald für den Schwerverkehr ertüchtigt. Die Arbeiten liegen laut André Jaborek, Sachgebietsleiter Ingenieurbau Fulda bei Hessen Mobil, und dem Projektbevollmächtigten Felix Haas bislang im Zeitplan. Die Vertreter der Straßenbauverwaltung zeigen sich daher optimistisch, dass das im Volksmund als „Malkomeser Brücke“ bekannte Bauwerk wie vorgesehen zum Jahresende wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben wird.