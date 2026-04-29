Millionenprojekt: Hildburghausen heizt bald mit dem eigenen Wald

Minister Schütz: „Projekt sollte Blaupause für andere Kommunen werden“

Thüringens Bauminister Steffen Schütz würdigte das Vorhaben. Es zeige vorbildhaft, wie man die Wertschöpfungskette vor Ort abbilden könne. „Es braucht für ein solches Projekt ein gutes Fundament, Mut, Zuversicht und manchmal auch einen paar Verrückte, die es anpacken“, sagte er. Und es brauche verlässliche Partner für solche Vorhaben. Die Wohnungsgesellschaft sei in einer Stadt wie Hildburghausen wichtig. Und auch mit dieser Investition werde langfristig bezahlbarer Wohnraum gesichert. „Es ist wichtig, dass wir uns resilient machen“, sagte Schütz. Er sei zudem überzeugter Europäer. Und ein solches Projekt zeige, dass Deutschland nicht nur einzahle, sondern dass auch etwas zurückkommt. Mit dem abgeschlossenen Projekt erhofft sich Schütz Strahlwirkung: „Ich glaube, eine solche Form der Wertschöpfung sollte Blaupause werden für andere Kommunen.“

Kummer: „Wir wollten keinen Wertstoff mehr verschenken“

Tilo Kummer (BSW), ehemaliger Bürgermeister und aktuell Thüringens Energieminister sagte, dass Energiekosten aus Gas und Öl derzeit hoch seien und es unwägbar sei, wie sie sich künftig entwickelten. „Der Schritt zum Holz ist da ein Garant für niedrige Energiekosten in den nächsten Jahrzehnten“, so Kummer. Die Idee sei damals entstanden, als aufgrund der Käferproblematik es für das Holz quasi keinen Preis mehr gab. „Da haben wir überlegt, was wir machen können, damit wir einen Wertstoff nicht mehr verschenken müssen.“