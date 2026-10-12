Mehr als zwei Jahre lang bestimmten Bagger, Baustellenfahrzeuge, Absperrungen und Umleitungen den Alltag im kleinen Bad Salzunger Ortsteil Ettenhausen an der Suhl. Die von Grund auf erneuerte Ortsdurchfahrt wurde nun offiziell freigegeben. Rund 5,3 Millionen Euro haben das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV), der Wasser- und Abwasserverband (WVS) und die Stadt Bad Salzungen in das Großprojekt investiert. Bei der offiziellen Freigabe gab es einen besonderen Grund zur Freude: Die Arbeiten wurden rund sieben Wochen früher abgeschlossen als ursprünglich geplant.