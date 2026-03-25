Die Hauptinvestition der Gemeinde Schleusegrund ist der Anbau einer neuen Garage mit drei Stellplätzen an der Stützpunktfeuerwehr Schönbrunn. Es wird ein Millionenprojekt, dass allerdings auch zu einer großen Summe durch Fördergeld finanziert wird. Denn der Anbau wird nötig, weil die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn neue Fahrzeuge für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz bekommen wird. Und für die ist in den derzeitigen Feuerwehrgaragen nicht mehr genügend Platz. Mit etwa 1,1 Millionen Euro ist die Baumaßnahme im Haushalt veranschlagt. 870 000 Euro bekommt die Gemeinde aus Fördermitteln.