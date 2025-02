Freistaat will Druck machen

Die Bundesregierung habe jüngst bekräftigt, an dem Projekt festzuhalten, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Uwe Althaus. Thüringen wolle weiter mit dem Bund im Gespräch bleiben und ihn an seine Zusagen erinnern. Außerdem werde der Freistaat seinen Teil dazu beitragen, dass das Zentrum rasch und in der erforderlichen Größenordnung komme. "Die CO2-Bilanz der Baubranche ist ein Riesenthema, das entscheidend für die Zukunft der Branche sein wird."