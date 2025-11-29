Der Schlosspark in Gehren ist offiziell wiedereröffnet – nach umfangreicher Sanierung, langen Planungen und mehreren Verzögerungen. Zur Feier kommen am Samstag Vertreter der Stadt, Projektbeteiligte und zahlreiche Gehrener.
Viele Jahre wurde diskutiert, geplant und gebaut. Nun ist der Schlosspark wieder offen. Ein Ort, der Naturerlebnis und Geschichte miteinander verbindet.
