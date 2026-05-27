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Millionenknall Thüringer räumt im Eurojackpot ab

Der Mega-Jackpot geht nach Tschechien. Doch auch Thüringen jubelt: Ein Online-Spieler gewinnt mehr als vier Millionen Euro, ein weiterer fast 100.000 Euro.

Millionenknall: Thüringer räumt im Eurojackpot ab
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1 zu 140 Millionen: So hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit auf die höchste Gewinnklasse des Eurojackpots - da muss man schon besonders viel Glück haben. Foto: picture alliance/dpa

Die Glückssträhne in Thüringen reißt nicht ab. Zwar wurde der Mega-Jackpot beim Eurojackpot am Dienstagabend in Tschechien geknackt, doch auch ein Thüringer Spielteilnehmer dürfte seit der Ziehung sehr genau auf seinen Tippschein schauen.

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16.04.2026 09:22 Glückssträhne Nächster Lotto-Großgewinn geht nach Südthüringen

Die Glückssträhne in Thüringen hält an. Nach dem Eurojackpot-Gewinn der vergangenen Woche, triumphiert ein Thüringer Spieler erneut bei Lotto 6aus49.

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, 26. Mai, landete ein Spieler aus Thüringen in der Gewinnklasse 2. Er hatte fünf richtige Zahlen und eine richtige Eurozahl getippt. Das bringt ihm genau 4.042.351 Euro ein.

Nicht der einzige Thüringer

Damit meldet die Thüringer Staatslotterie den zweiten Lottomillionär des Jahres. Der Spielschein wurde online abgegeben. Aus welcher Region der Gewinner kommt, teilt Lotto Thüringen aus Gründen des Spielerschutzes und der Anonymität nicht mit.

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Auch ein weiterer Thüringer Tipp war erfolgreich. In der Gewinnklasse 3 wurden ebenfalls fünf richtige Zahlen angekreuzt. Dafür gibt es 96.939,40 Euro. Auch dieser Spielschein wurde über das Internet abgegeben.

Zehnter Thüringer Großgewinn

Nach Angaben der Thüringer Staatslotterie ist es bereits der zehnte Großgewinn in Thüringen in diesem Jahr. Geschäftsführer Jochen Staschewski sprach von „unheimlich guten Nachrichten“ und gratulierte den Gewinnern.

Während der Eurojackpot damit vorerst gefallen ist, steht schon der nächste große Jackpot im Raum. Bei Lotto 6aus49 werden zur Ziehung am Mittwoch, 27. Mai, rund 50 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 erwartet. Die Gewinnchance liegt bei rund eins zu 140 Millionen.