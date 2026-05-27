Millionenknall: Thüringer räumt im Eurojackpot ab

Während der Eurojackpot damit vorerst gefallen ist, steht schon der nächste große Jackpot im Raum. Bei Lotto 6aus49 werden zur Ziehung am Mittwoch, 27. Mai, rund 50 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 erwartet. Die Gewinnchance liegt bei rund eins zu 140 Millionen.