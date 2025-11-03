Millioneninvestition Sanierung von historischem Polizeigebäude kommt voran

Das neben dem Erfurter Domplatz gelegene monumentale Bauwerk war zwischen 1937 und 1939 für das Amts- und Landgericht im neobarocken Stil errichtet worden. In der DDR wurde es seit 1952 von der Volkspolizei und ab Ende der 1950er Jahre von der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit genutzt. Im DDR-Wendeherbst 1989 besetzten Bürgerrechtler die Erfurter Stasi-Zentrale, um die Vernichtung von Stasi-Akten zu verhindern. Diese Aktion vom 4. Dezember 1989 war die erste derartige in der DDR.