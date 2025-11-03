Millioneninvestition Sanierung von historischem Polizeigebäude kommt voran

Erfurt (dpa/th) - Die Sanierung des Gebäudes der Thüringer Landespolizeidirektion in Erfurt geht in ihre letzte Phase. 2027 soll das aus den 1930er Jahren stammende und durch eine wechselvolle Geschichte geprägte Gebäude wieder Arbeitsplatz für die wegen der Bauarbeiten umquartierten Polizeibeschäftigten werden, wie das Infrastrukturministerium mitteilte. In einer feierlichen Zeremonie, dem Turmknopffest, wurde am Montag eine Turmkugel auf dem Dach des denkmalgeschützten Bauwerks mit zeithistorischen Dokumenten wie Münzen befüllt.