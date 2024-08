„Schön ist es geworden. So, wie er es sich gedacht hat. Hut ab.“ William Zenzinger staunt nicht schlecht, was Heinrich Meusel aus Friedrichshöhe alias der Heu-Heinrich da in weniger als zwei Jahren auf dem einst dem Coburger gehörenden Areal in Scheibe-Alsbach geschaffen hat. Von 2003 an hatte Zenzinger dort seine Gold und Mineralien Zauberwelt als Wander-, Schullandheim und Ferienanlage betrieben. Jetzt erinnert nur noch wenig an die einstige Herberge. Das bis dato ortsbildprägende und im Volksmund bekannte „weiße Haus“ ist von der Straße aus nicht mehr zu sehen. Es wird verdeckt von einer 90 Meter langen, 19 Meter breiten und elf Meter hohen Halle. Eine, in der sich eine der innovativsten und modernsten Heutrocknungs- und Verpackungsanlagen Deutschlands befindet. Und eine, in der am Donnerstag neben William Zenzinger und seiner Frau Christine mehr als einhundert weitere geladene Gäste sitzen, um mit Heinrich Meusel die Fertigstellung und Einweihung seines Projektes Heu-Heinrich 2.0 zu feiern.