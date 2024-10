Am Donnerstag wurden drei der vier Haftbefehle vollstreckt. Bei den Durchsuchungen von Geschäftsräumen und Wohnungen in Nürnberg und München stellten die Beamten Bargeld, Drogen und umfangreiche Beweismittel sicher. Die festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 23 bis 45 Jahren wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Bayern gebracht.