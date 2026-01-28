Millionen-Schaden: Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau

Frankfurt/Schweinfurt - Mit einer Groß-Razzia in sieben Bundesländern sind die Behörden gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau vorgegangen. Zeitgleich haben am Mittwoch knapp 800 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei 70 Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilten. Der Schwerpunkt der Aktion lag im Rhein-Main-Gebiet. Drei Beschuldigte wurden verhaftet.