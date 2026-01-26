Die Welt der Bergwiesen im Thüringer Wald ist eine ganz eigene. Da gibt es die „Waldstorchenschnabel-Goldhafer-Wiese“. Die „Bärwurz-Rotschwingel-Wiese“ ist ein weiterer Bergwiesen-Typ, ebenso die „Glatthafer-Wiese“ oder der „Borstgrasrasen“. Charakteristisch für alle Bergwiesen ist, dass dort keineswegs nur die namensgebenden Arten wachsen. Vielmehr weisen sie eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren auf – mit der stark gefährdeten Arnika oder dem Dukatenfalter, mit Blindschleiche, Wachtelkönig oder Holunder-Knabenkraut.