Mit der feierlichen Grundsteinlegung für die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage in Heubisch schließt der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband (WAZ) eine lang bestehende Lücke in der regionalen Infrastruktur. Der hochmoderne, krisensichere Neubau für rund 4,15 Millionen Euro ersetzt eine veraltete Anlage aus den 1960er Jahren und sichert nicht nur die Versorgung der Ortsteile, sondern stärkt zugleich die Entwicklung des Industriegebiets Süd. Die Kosten dafür trägt der WAZ selbst.