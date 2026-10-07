Jetzt geht es los: Mit dem Spatenstich beginnt an der Solewelt Bad Salzungen ein 16-Millionen-Euro-Projekt. An der Nordseite des Bades entsteht ein Anbau mit einem zusätzlichen Becken mit einer 123 Quadratmeter großen Wasserfläche, einem Bewegungsraum, sanitären Anlagen und einem Technikbereich. Kostenpunkt: rund 11,6 Millionen Euro, wovon 8,7 Millionen Euro durch das Land gefördert werden. Gleichzeitig wird die Energieversorgung der Solewelt grundlegend verändert. Dafür benötigt man 4,3 Millionen Euro, wovon 2,7 Millionen Euro über einen EU-Fonds fließen.