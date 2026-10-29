Der Dreigeschosser an der Esplanade hat ausgedient. In den vergangenen Tagen hat eine Baufirma mit der Entkernung des Gebäudes begonnen. Damit rückt der Abriss des markanten Plattenbaus aus DDR-Zeiten näher. Er ist Teil eines rund acht Millionen Euro schweren Großprojekts, mit dem Bad Liebenstein seiner Herzoglichen Esplanade ein neues Gesicht geben will. Wann tatsächlich die Abrissbagger anrollen, steht noch nicht fest. Stadtsprecherin Stefanie Kießling kündigt auf Nachfrage der Redaktion an, über den Termin zu informieren, sobald dieser absehbar ist. Fest steht dagegen bereits, was nach dem Abbruch auf der Fläche entstehen soll.