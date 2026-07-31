Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Luft liegt ein beißender Geruch nach Mottenpulver. Der Raum steht voll mit riesigen alte Holzschränken. Darin verbogen: mehr als 100.000 Vogel-Präparate, also etwa ausgestopfte Tiere, aber auch Skelette und Eier. Gerald Mayr hebt ein besonderes Exemplar aus der Schublade: "Das ist ein Kuba-Ara, ein Papagei von der gleichnamigen Insel. Diese Art ist um 1870 ausgestorben", sagt der Leiter der Ornithologie vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum. Insgesamt gebe es weltweit nur noch weniger als 20 historische Präparate des bunten Vogels.