Mottenpulver schützt die Vogel-Präparate

Und worauf ist bei der Lagerung der Vogel-Exemplare zu achten? "Die sind wie Mumien, die würden sich ewig halten, wenn keine Insekten daran kommen - oder Feuchtigkeit", sagt Mayr. Das erkläre auch den Geruch nach Mottenpulver. Zudem müsse darauf geachtet werden, dass es bei den Temperaturen keine besonderen Schwankungen gebe. Dass es nicht zu heiß, zu kalt und feucht werde, sonst könnten die Exponate schimmeln. "Aber das hat jetzt schon seit 200 Jahren ganz gut funktioniert."