Überplanmäßige Ausgaben die Dritte. Nachdem der Kreistag in seiner regulären Sitzung Anfang September die Zustimmung zu überplanmäßigen Personalausgaben verweigerte und die erste Sondersitzung vor knapp zwei Wochen nicht beschlussfähig war (wir berichteten), gab es Montagnachmittag einen dritten Anlauf. Was es nach einer Stunde hitziger Debatte noch immer nicht gibt, ist die Zustimmung zu den Ausgaben, dafür reichlich Zoff zwischen den Fraktionen.