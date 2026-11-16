Millionen kassiert?: Anklage gegen zwei Ex-Vorstände von Knaus Tabbert

Landshut - Die Staatsanwaltschaft Landshut hat zwei ehemalige Vorstände des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert wegen Korruptionsverdachts angeklagt. Die zwei Spitzenmanager sollen seit Mai 2020 im Gegenzug für die bevorzugte Behandlung bei der Auftragsvergabe Schmiergeld von Lieferanten verlangt haben, wie die Ermittlungsbehörde und das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilten. Dritter Angeklagter ist ein Mittelsmann, der laut Staatsanwaltschat mit einer eigens gegründeten Investmentgesellschaft geholfen haben soll, die Bestechung zu verschleiern.