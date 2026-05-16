Millionen-Investition: Route in Kyffhäuserregion schließt Lücke an Landesgrenze

Steinthaleben - Im Radwegenetz zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt ist eine Lücke geschlossen worden. Seit Samstag ist der sechs Kilometer lange Kyffhäuserland-Radweg befahrbar, der an die Harz-Rennsteig- und die Unstrut-Werra-Radroute angebunden ist. Der Ausbau mit moderner Infrastruktur für Freizeitradler und Radtouristen wurde vom Bundesumweltministerium mit 3,1 Millionen Euro aus der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert, wie Minister Carsten Schneider (SPD) mitteilte.