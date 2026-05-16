Steinthaleben - Im Radwegenetz zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt ist eine Lücke geschlossen worden. Seit Samstag ist der sechs Kilometer lange Kyffhäuserland-Radweg befahrbar, der an die Harz-Rennsteig- und die Unstrut-Werra-Radroute angebunden ist. Der Ausbau mit moderner Infrastruktur für Freizeitradler und Radtouristen wurde vom Bundesumweltministerium mit 3,1 Millionen Euro aus der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert, wie Minister Carsten Schneider (SPD) mitteilte.
Millionen-Investition Route in Kyffhäuserregion schließt Lücke an Landesgrenze
dpa 16.05.2026 - 12:35 Uhr