Mehr als fünf Millionen Euro hat der Landkreis Sonneberg seit Beginn des Digitalpakts in die Digitalisierung seiner Schulen investiert. Doch wie gut die Technik im Unterricht tatsächlich funktioniert, wird vor Ort unterschiedlich bewertet. Während eine Schule die Unterstützung des Landkreises ausdrücklich lobt, sieht eine andere bei den digitalen Tafeln erhebliche Einschränkungen. An einem Ausweichstandort ist eine vollständige digitale Ausstattung derzeit nicht vorgesehen.