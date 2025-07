Millionen-Betrug: Kopf eines Cybertrading-Netzwerks in Bamberg vor Gericht

Bamberg (dpa/lby) - Am Landgericht Bamberg startet am kommenden Montag der Prozess gegen den mutmaßlichen Kopf eines international agierenden Cybertrading -Netzwerkes, das blauäugige Anleger um Millionen gebracht haben soll. Die Kriminellen haben nach Überzeugung der Anklage ein regelrechtes Firmengeflecht unter anderem mit Call Centern in der Ukraine, in Serbien und Bulgarien unterhalten. Von dort wurden Anleger mit unseriös hohen Renditeversprechen gelockt - deren Geld wurde nach Überzeugung der Anklagebehörde jedoch nie angelegt, sondern floss in die Taschen der Betrüger.