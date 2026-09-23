Der Angeklagte muss über immense Überzeugungskraft verfügen – das wird in den Aussagen der Zeugen, die am Landgericht Meiningen vernommen werden, überdeutlich. Leute, deren Kopf nicht in den Wolken steckt, die einen bodenständigen Eindruck machen, haben einem Versicherungsmakler in einem Dorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen viel Geld anvertraut. Die Ersparnisse aus einem langen Arbeitsleben, den Erlös aus dem Verkauf des Hauses, die Rücklagen für den Notfall, die Altersvorsorge – weggegeben, in der Hoffnung, der Mann werde seine Versprechen halten, aus Geld mehr Geld machen. Er hat es – gegen alle Absprachen – in Kryptowährungen, die er für sicher gehalten haben soll, angelegt. Jetzt warten 27 Menschen auf die Rückzahlung von zusammen ungefähr eineinhalb Millionen Euro. Sie mögen vielleicht nicht gewusst haben, dass der Angeklagte schon einmal wegen Betrugs verurteilt worden war. Sie mögen Zweifel gehabt haben. Aber sie haben ihm doch ihr Geld gegeben.