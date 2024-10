Milliardenschweres Bahnprojekt: Tunnelplanungen bei Brenner-Nordzulauf bleiben umstritten

Ausbaubefürworter sehen in neuen Tunnelplanungen "Lotteriespiel"

Auch Felix Heizler vom Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung verwies in der Anhörung darauf, dass ein Bau dieser Verknüpfungsstelle in Tunnelröhren "sicherheitstechnisch sehr komplex" sei. Er erläutere, dass es um die Sicherheit bei Notfällen, besonders einem Tunnelbrand, gehe. Es seien Untersuchungen dazu nötig, die zeitaufwendig und teuer werden könnten. Dabei gebe es keine Garantie, dass solch ein Gutachten letztlich eine machbare Lösung aufzeige. Weder in der EU noch in der Schweiz gebe es derzeit ein vergleichbares Tunnelsystem, betonte Heizler.