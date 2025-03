Mit dem Kauf positioniere sich Ergo "im attraktiven Kundensegment der kleinen und mittleren Unternehmen" in den Vereinigten Staaten, teilte Munich Re weiter mit. Next Insurance mit aktuell 600.000 Kunden und rund 700 Mitarbeitern wurde den Angaben zufolge 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. 2024 habe Next Erlöse von 548 Millionen Dollar erzielt.