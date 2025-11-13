Milliarden-Klage vor Gericht: Idealo fordert 3,3 Milliarden Euro Schadenersatz von Google

Klageforderung rasant erhöht

Idealo hatte die Klage gegen Google 2019 vor dem Landgericht Berlin eingereicht; damals forderte das Unternehmen eine Entschädigung in Höhe einer halben Milliarde Euro. Das Verfahren ruhte, solange der Rechtsstreit zwischen der EU-Kommission und Google anhängig war. Idealo hatte sich vorbehalten, die Klage zu erweitern. In diesem Februar nach Wiederaufnahme des Verfahrens wurde die Forderung neu kalkuliert: Idealo verlangt nun für den Zeitraum 2008 bis 2023 rund 2,7 Milliarden Euro an Schadensersatz und 600 Millionen Euro Zinsen. "Für die Nutzer geht es um faire Auswahl und Transparenz beim Online-Kauf", sagte Idealo-Mitgründer Albrecht von Sonntag.