München - Er kommt von sehr weit her: Ein Meteorit gastiert derzeit im Deutschen Museum in München. "Issigau" sei mit 136,4 Kilogramm der schwerste und größte Meteorit, der bisher in Deutschland gefunden wurde, teilte das Museum mit. Der Eisen-Nickel-Klumpen aus dem All sei in Issigau im oberfränkischen Landkreis Hof gelandet - und bekam prompt den Ortsnamen verpasst.