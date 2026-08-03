Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“, sagt man so. Gilt diese Weisheit auch für die satte Milliarde, die Thüringen innerhalb von vier Jahren übers Land verteilen kann, damit Straßen, Schulen und Schwimmbäder in Schuss bleiben? Einerseits schon. Wer wäre dagegen, den allseits beklagten chronische Geldmangel der Kommunen zu lindern? Jeder Stadtrat freut sich, dass er zudem selber entscheidet, wo wie viel investiert wird. Und dass manche Sorge, ob geplante oder angestoßene Vorhaben denn noch bezahlbar sind, nun verschwindet.