In der kommunalen Familie wird bundesweit mit Argusaugen beobachtet, ob Gelder aus den 500-Milliarden-Euro-Sonderschulden des Bundes auch an die Kommunen fließen. 100 Milliarden davon gehen an die Bundesländer, sie sollen einen Teil an Gemeinden, Städte und Landkreise weiterreichen. Städtetags-Präsident Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister von Leipzig, fordert jüngst bei einer Tagung in Suhl von den Bundesländern, rasch „Nägel mit Köpfen zu machen“. Während zum Beispiel in Sachsen 60 Prozent für die Kommunen vorgesehen seien, habe sich die Thüringer Landesregierung noch nicht geäußert.