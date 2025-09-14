Militärübung: Maier bei Soldaten in Litauen: Klares Signal an Russland

Erfurt (dpa/th) - Mitten in wegen russischer Drohnen im Nato-Luftraum angespannten Zeiten hat Thüringens Innenminister Georg Maier Bundeswehrsoldaten bei einer Großübung in Litauen besucht. "Die Lage ist tatsächlich schwierig. Man muss annehmen, dass die Drohnen in Polen eine gezielte Provokation waren", sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit dpa. Das wirke sich auch auf die Soldaten in Litauen aus. "Da ist die Sorge, dass es weiter eskalieren könnte", so Maier. Die Lage wirke sich auch auf die Motivation der Soldatinnen und Soldaten aus, die deutlich sehen, dass sie gebraucht würden.