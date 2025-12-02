Militärschläge Drogen oder doch Maduro im Visier? Trump gegen Venezuela

Gibt es Kritik am Vorgehen der USA?

Neben völkerrechtlichen Bedenken an den US-Schlägen steht mittlerweile vor allem Pentagon-Chef Pete Hegseth in der Kritik: Medienberichten zufolge hatte das US-Militär am 2. September ein angebliches Drogenschmugglerboot in der Karibik angegriffen und danach zwei Überlebende durch einen zweiten Angriff getötet. Hegseth solle dabei die Anweisung gegeben, "alle zu töten".

Laut CNN ist aber unklar, ob der Minister vor dem zweiten Angriff von den Überlebenden wusste. Laut "Washington Post" wurde der zweite Schlag nach Sichtung der Männer angeordnet, um Hegseths Anweisung zu erfüllen. Der zweite Angriff könnte laut Experten gegen das Völkerrecht verstoßen haben - die Überlebenden hatten sich der "Washington Post" zufolge an das Wrack geklammert und keine unmittelbare Bedrohung dargestellt.

Seither mehren sich kritische Stimmen. Sollten die Berichte wahr sein, sei Hegseths Handeln ein "klarer Verstoß gegen die eigenen Kriegsgesetze des Verteidigungsministeriums sowie gegen internationales Recht zum Umgang mit Menschen in dieser Situation", sagte der demokratische Senator Tim Kaine dem Sender CBS News.

Wie geht es jetzt weiter?

Unklar ist weiter, welches Ausmaß der Konflikt zwischen Washington und Caracas annehmen wird. Zwischen Luftangriffen auf illegale Flugpisten und Drogenlabors im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela und einer massiven Militärintervention zum Sturz von Maduro sind viele Szenarien denkbar.

Im Westen von Venezuela sind zahlreiche bewaffnete Banden aktiv, darunter auch Splittergruppen linker Guerillaorganisationen aus dem benachbarten Kolumbien. Mit Luftangriffen auf die Infrastruktur dieser Drogenhändler könnte die US-Regierung bei ihrem Narrativ bleiben, mit ihrem Einsatz vor allem gegen den Rauschgiftschmuggel vorgehen zu wollen.

Die massive Militärpräsenz in der Karibik ist aber nach Einschätzung von Experten für einen Anti-Drogen-Einsatz überdimensioniert. James Story, der in Trumps erster Amtszeit US-Botschafter in Venezuela war, sagte dem Sender NPR, die eingesetzten militärischen Ressourcen seien "viel zu zerstörerisch", um sie nur zur Drogenbekämpfung einzusetzen. Die einzige Annahme, die man daher treffen könne, sei, dass "eine Art von Aktion gegen das Maduro-Regime möglich ist."

Ein größerer Einsatz in der Fläche könnte auch für das mächtige US-Militär mit erheblichen Risiken verbunden sein. Venezuela ist fast dreimal so groß wie Deutschland, neben den regulären Streitkräften gibt es in dem Land zahlreiche bewaffnete Gruppen, die häufig der Regierung nahestehen.

Ganz abgerissen ist der Gesprächsfaden noch nicht. Trump bestätigte kürzlich, dass er mit Maduro telefoniert habe, gab jedoch keine Details über den Inhalt des Gesprächs preis.

Machtwechsel in Caracas?

Konkrete Hinweise auf einen geplanten Sturz von Maduro sehen Beobachter derzeit nicht. Selbst wenn der langjährige Staatschef derzeit nur auf die Unterstützung von etwa 20 Prozent der Bevölkerung zählen kann, dürfte die Mehrheit der Venezolaner eine ausländische Intervention ablehnen. Zudem könnte ein plötzliches Machtvakuum nach Jahren der autoritären Herrschaft das Land ins Chaos stürzen und die gesamte Region destabilisieren.