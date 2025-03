Erfurt (dpa/th) - Ministerpräsident Mario Voigt hat die Arbeit der Bundeswehr in Thüringen gewürdigt. Die Soldatinnen und Soldaten verteidigten die Werte, die Deutschland ausmachten, etwa Freiheit, Demokratie und ein gemeinsames Miteinander, sagte der CDU-Politiker bei einem Jahresempfang der Dienststellen der Bundeswehr in Erfurt. "Sie verkörpern die wehrhafte Demokratie in Thüringen."