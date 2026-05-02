Militär USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte dem Nachrichtenportal "t-online", die Ankündigung zeige, "wie gefährlich es ist, sich in Verteidigungsfragen auf Trump zu verlassen". Statt klarer Antworten liefere Merz aber "nur ein Hin und Her und ein Zögern – sowohl gegenüber Washington als auch in Europa". Linke-Fraktionschef Sören Pellmann sagte der "Welt am Sonntag" mit Blick auf die US-Basen: "Von deutschem Boden aus werden Militäreinsätze geführt, die mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes nicht vereinbar sind. Jeder Soldat, der Deutschland verlässt, ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung."