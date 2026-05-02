Militär USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington/Berlin - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit. Derzeit sind rund 39.000 Soldaten in Deutschland stationiert. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hob die weiter bestehenden gemeinsamen Interessen hervor. Bei Fachpolitikern im Bundestag löste die US-Ankündigung Kritik aus.